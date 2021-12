ASSE : Pierre Ménès fait une annonce sur l'avenir de Sablé

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE n’y arrive désespérément pas. Hier, les Verts ont concédé un quatrième revers consécutif à Reims (0-2) et regardent plus que jamais vers le fond du classement. Au stade Auguste-Delaune, les hommes de Julien Sablé n’ont pas été aidés par l’expulsion de Denis Bouanga pour un geste d’humeur peu avant la pause.

« Reims a continué à creuser le tombeau d’une équipe de Saint-Étienne désarmante de faiblesse et qui, en plus, a une malchance incroyable puisque Green s’est blessé au bras sur une sortie aérienne, que Bouanga a été expulsé pour un geste d’humeur inutile et qu’elle a concédé un penalty pour une faute de Green sur Ekitike, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Les Stéphanois n’ont rien pu faire alors que les Rémois étaient pourtant très attentistes. Bilan, les Verts n’ont pas cadré une frappe du match, ce qui est un problème pour espérer revenir au score. »

Ce même Ménès souhaiterait par ailleurs que Julien Sablé ait livré son dernier match en tant que coach n°1 de l’ASSE. « Sainté cherche donc un nouvel entraîneur. J’ai cru lire que les dirigeants ont envisagé un temps de laisser Sablé finir la saison. Je pense que ce ne sera pas le cas et surtout, que ce n’est pas souhaitable, a-t-il poursuivi. En face, les Rémois prennent des points importants et s’éloignent de la zone dangereuse. Mais bon, ce n’était pas un samedi soir épatant… »

"Montpellier stoppe Brest, Reims enfonce Sainté"



Alors que Nantes a renversé Lens en ouverture vendredi, Montpellier a mis fin à la belle série brestoise et Reims a enfoncé les Verts.https://t.co/4KSWrkAVts — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 11, 2021