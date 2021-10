ASSE : Pierre Ménès fait une révélation à 100 M€ sur la vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À l’heure où Claude Puel joue sa tête sur le banc des Verts, Pierre Ménès semble en savoir un peu plus sur la vente de l’ASSE. « Les deux présidents essayent de vendre, mais assez mollement. On verra si l'avenir me donne raison ou tort, mais je suis vraiment pas certain que l'ASSE soit vendue avant la trêve hivernale, a-t-il assuré la semaine dernière pour son retour sur le plan médiatique. Et je suis pas non plus certain de la volonté des deux présidents de vendre dans les conditions actuelles. En tous cas, moi si j'avais de l'argent à investir dans un club en France, ce serait certainement pas à saint-Etienne. Oui, il y a un beau stade, un public magnifique et un centre d'entraînement, mais au niveau de l'équipe, il y a tout à faire.... »

« Le prince Cambodgien avait bloqué les 100 M€ »

Relancé sur le sujet de l’ASSE hier soir sur son blog, ce même Ménès a glissé une nouvelle confidence de taille. « Si l’ASSE va s’en sortir ? Non. J’ai déjà vu l’ASSE faire des matches pitoyables cette saison, mais ce n’est même pas le cas à Strasbourg. Ils font une bonne première période, et il y a un concours de circonstances incroyable puisque le joueur qui marque contre son camp (Youssouf) blesse Green et est expulsé six minutes plus tard (…) Ce n’est pas que l’équipe c’est un ensemble. Je suis persuadé que Romeyer et Caïazzo ne veulent pas vendre le club. Je connais le prince Cambodgien, il avait bloqué les 100 M€. Qu’est ce qu’il lui faut de plus pour accéder à la data ? Si tu ne donnes pas accès a la data, c’est que tu as des choses à cacher. Je suis globalement inquiet pour Saint-Étienne », a-t-il affirmé lors de sa chronique Face à Pierrot.

"Face à Pierrot, épisode 2"

Un programme éclectique dans ce deuxième opus, il y en a pour tous les goûts.

➡️ https://t.co/0DIzdJBeqs pic.twitter.com/sPKQXhWfIx — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 18, 2021