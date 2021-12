Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

S'il a travaillé avec Pascal Dupraz à Canal+ et qu'il ne taille pas pour tailler, Pierre Ménès est quand même dubitatif sur le choix de nommer le Savoyard dans le traquenard que représente aujourd'hui l'ASSE. C'est en substance le message qu'il porte dans son dernier « Face à Pierrot » sur son site internet.

« Déjà est-ce qu'il y a un homme de la situation à Sainté ? Quand on voit l'état de déliquescence de l'équipe à Reims, qu'on sait que sept joueurs vont partir à la CAN et qu'il n'y aura pas probablement pas de recrutement à l'exception de Gnagnon et d'un ou deux joueurs libres … Pfff... La situation est compliquée. Le public ne sera probablement pas très patient et les deux « super prez » qui essaient de vendre leur club mais n'y arrivent pas... La situation stéphanoise est inquiétante et il faudra vraiment que Pascal Dupraz utilise toutes ses ficelles toulousaines », a fait savoir le consultant.

Pour lui, la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit : « Toulouse, c'était un miracle. C'est difficile à reproduire. L'étiquette entraîneur miraculeux, c'est compliqué à porter ».

Face à Pierrot (2/2) : "Comme Sampaoli, Bosz a inventé le foot sans avant-centre"



Deuxième partie de FAP avec vos questions sur la Ligue 1 : les problèmes de Bosz à Lyon, Dupraz à Sainté, l'embellie des clubs français et l'avenir de Mbappé.https://t.co/ulp45IMPjw — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 14, 2021