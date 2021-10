ASSE : Pierre Ménès outré par les actions des Ultras, ses affaires lui reviennent en pleine figure

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce jeudi à l'Etrat, les Ultras stéphanois (Magic Fans, Green Angels et Indépendants Stéphanois) se sont réunis sous une même banderole pour réclamer la démission de Claude Puel. Les groupes ligériens ont même fixé un ultimatum au Manager des Verts, lui laissant 24 heures pour quitter le Forez avant la rencontre ASSE – SCO Angers de ce soir (21h).

Pour l’heure, rien ne semble avoir bougé... S'il n'a que rarement défendu Claude Puel par le passé, Pierre Ménès est sorti du bois pour critiquer l'attitude menaçante des fans de l'ASSE : « Loin d'être un fan de Puel mais la menace c'est inadmissible », a écrit hier le chroniqueur sur Twitter.

« Aujourd’hui, on peut plus rien dire aussi »

La salve de réponses des supporter de l'ASSE n’a pas tardé, très souvent en rapport avec les dernières affaires que Ménès traîne derrière lui avec ses anciennes collègues.

« Quelles menaces ? Y’a aucune menace, ils lui laissent 24h pour partir point barre… l’imagination sérieusement.. Pierrot vu les affaires que t’as au c**, tu connais la différence entre le non dit et le dit… », a par exemple réagi Camino42. Ce à quoi Ménès a rétorqué : « N’importe quoi. »

« Oui mais aujourd’hui on peut plus rien dire aussi », a paraphrasé avec ironie Louis Gustave. Là aussi, Ménès a répondu : « Là ce sont des menaces. Tu saisis la nuance ou pas ? » Après quelques piques, l’ancien journaliste de Canal+ a laissé couler.

Loin d’être un fan de Puel mais la menace c’est inadmissible https://t.co/sK36Vs1U8R — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 21, 2021