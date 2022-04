ASSE : Pierre Ménès presse Dupraz d’éjecter ces deux titulaires

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

L’ASSE s’essouffle dangereusement. Depuis la blessure de Falaye Sacko, qui pourrait revenir d’ici au terme de la saison, les Verts encaissent des valises de buts et ne peuvent plus se permettre de laisser le moindre point en route s’ils veulent se maintenir en fin de saison. La raclée ramenée vendredi de Lorient (2-6) en ouverture de la 30e journée de L1 pourrait même avoir de lourdes conséquences dans le vestiaire.

« Je pense que c’est un match qui peut laisser des traces cruelles, explique Pierre Ménès sur son blog. Quand tu mènes 2-0 à l’extérieur et que tu en prends 6 derrière ce n’est pas anodin. C’est une faillite défensive dont on en a rarement vu. En plus du contexte, car c’était un match entre deux équipes qui jouent le maintien. Les Stéphanois ont explosé sans raison. »

Le chroniqueur pense que Pascal Dupraz est trop souvent plombé par les lacunes de ses joueurs et désignent deux coupables. « Le fait aussi que Lorient revienne à 2-2 avant la pause ce n’est pas normal. Il y a trop d’erreurs individuelles, a-t-il ajouté. Kolodziejczak tous les matches il commet des erreurs, Bernardoni il n’arrête rien. On peut être plus optimiste et se dire que des catastrophes comme ça, tu ne vas pas en vivre toutes les semaines. Le match suivant sera important et instructif. »

Pour résumer Pierre Ménès n’est plus très optimiste pour l’opération maintien lancée par son ami Pascal Dupraz du côté de l’ASSE. Le chroniqueur estime que le technicien haut-savoyard est plombé par certains de ses joueurs, dont une recrue hivernale.

