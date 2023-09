ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Batlles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Lors de la réception samedi dernier contre Valenciennes, qui s'est soldé sur un match nul et vierge (0-0), l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batlles, dénombrait pas moins de cinq absents sur blessure : Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit, Dylan Chambost et Ibrahima Wadji.

L'infirmerie des Verts se vide !

Mais alors que la trêve internationale du mois de septembre vient de démarrer et que les Verts ne rejoueront pas avant le 16 septembre prochain, Laurent Batlles aurait enregistré les retours de quatre joueurs ce mardi à l'entraînement, d'après nos confrères d'Envertetcontretous. Il s'agirait de ceux d'Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji. Dennis Appiah et Dylan Chambost auraient, eux, manqués l'entraînement.

Le groupe de Laurent Batlles s'étoffe en ce début de semaine #ASSE https://t.co/Y7XIy2vmnL — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 5, 2023

