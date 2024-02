ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Dall'Oglio avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

"Florian Tardieu et Ibrahima Wadji sont ménagés. Le premier a été malade une bonne partie de la semaine et n’est pas encore en pleine possession de ses moyens. Le second a ressenti une alerte lors d’une séance. Le staff a donc préféré ne pas prendre de risque" : voilà ce qu'avait expliqué le site officiel de l'ASSE pour expliquer les absences de Tardieu et Wadji lundi face à Troyes (5-0).

Tardieu et Wadji ont repris, Batubinsika est rentré

Mais les deux joueurs ont repris l'entraînement ce mercredi, et Olivier Dall'Oglio devrait aussi pouvoir compter sur Dylan Batubinsika samedi à Angers. Le défenseur congolais est rentré de la CAN. Son retour à L'Etrat est attendu pour cet après-midi ou demain.

