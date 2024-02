ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour les Verts avant Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après deux larges victoires contre Troyes (5-0) puis à Angers (0-3), l'AS Saint-Étienne va recevoir ce samedi (15h) Annecy, pour le compte de la 26e journée de Ligue 2, avec le plein de confiance.

Déjà trois absents et un incertain du côté d'Annecy

Côté Annécien, c'est beaucoup compliqué actuellement ! 19e et avant-dernier au classement, les hommes Laurent Guyot restent sur deux défaites consécutives. Et face aux Verts, l'équipe annécienne sera privée de Thibault Delphis, Martin Adeline et Goteh Ntignee, toujours blessés, et peut-être également de François Lajugie. Au rayon des retours, Annecy pourra compter sur ceux de Yacouba Barry et Vincent Pajot, suspendus le week-end dernier contre Auxerre (0-2).

