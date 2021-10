ASSE : plus qu’une question de temps pour l’éviction de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Jérôme Alonzo ne manque rien de l’actualité de l’ASSE. Ancien gardien des Verts, ce féru de golf a su se reconvertir brillamment dans un rôle de consultant qui lui permet d’avoir un œil attentif sur tout le paysage de la Ligue 1. Forcément, l'actualité des Verts, bon derniers du championnat, ne le laisse pas indifférent.

« Je suis triste, concerné et inquiet comme tous ceux qui ont le club dans leur cœur, a-t-il commenté sur France Bleu. Je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe sur le terrain et aussi en dehors. Ça peut être aussi un acte fondateur ce match-là. Parfois les derbys font tourner une saison. Espérons que cette fois-ci ça tournera dans le bon sens pour nous. Je suis consterné depuis un bon moment. La mauvaise situation ne date pas d’il y a deux mois mais d’il y a deux ans. »

L’ancien portier de l’OM et du PSG a aussi tenu à partager son point de vue sur les rumeurs de départ de Claude Puel. Selon lui, elles ne seraient pas totalement infondées eu égard à son incapacité à se connecter avec les joueurs de l’ASSE. « Je ne suis pas là pour défendre Claude Puel, que je connais, que j’apprécie et qui a fait une carrière d’entraîneur immensément riche. Il a fait progresser, il a sorti des joueurs, a-t-il rappelé. Maintenant, a-t-il les clés, le discours, a-t-il encore l’envie ? L’envie je pense. Le discours et les clés, je suis moins sûr. Claude Puel ou un autre, si ça ne marche pas il faut changer, malheureusement c’est la vie des coaches. Je pense que tout doucement on va vers la fin de l’histoire parce que le fameux choc psychologique un jour ou l’autre sera inévitable pour ce groupe-là. »

