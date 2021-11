ASSE : pour mettre fin aux contre-vérités sur Sergei Lomakin, Roman Dubov et Portsmouth...

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Certaines vérités ont parfois la dent dure. A force, notamment, d'être écrites et réécrites comme si cela était acquis. On en a eu encore la preuve hier soir avec les informations liées au rachat de l'ASSE. Comme vous le savez, sans doute, est désormais en pole position un projet russe, dirigé par Roman Dubov et la société Total Sports Investments.

Première précision, Roman Dubov n'est pas, et ne sera sans doute jamais, le milliardaire supposé dans ce projet. Il n'est que le directeur de la société Total Sports Investments. L'homme à qui appartient TSI, et qui est en effet classé dans les plus grosse fortunes mondiales (989e), a pour nom Sergei Lomakin, patron d'une chaine de supermarchés (Fix Price). La grosse fortune, c'est lui. Et le véritable propriétaire de TSI, c'est toujours lui.

Par ailleurs, il est écrit depuis hier que cette même société russe aurait laissé une empreinte, et plutôt mauvaise, lors de son passage à Portsmouth il y a quelques années. Avec dépôt de bilan et relégation. C'est faux. A l'époque, c'est une autre société, CSI (Converts Sports Initiatives), et son président Vladimir Antonov, qui avait racheté le club anglais. Pas Sergei Lomakin.

Roman Dubov, qui était bien à la direction de Portsmouth, n'était en rien le propriétaire. En revanche, il s'est retrouvé seul aux affaires lorsque Vladimir Antonov a été poursuivi, et incarcéré, pour fraude bancaire après des malversations en Lituanie. Sa peine a été de plus de deux ans et demi.

Si rien ne dit, à cette heure, que Sergei Lomakin et Roman Dubov, vont être les futurs repreneurs des Verts, il semble bon de préciser que jamais les deux hommes n'ont exercé à la tête d'un club d'une dimension comparable à celle de l'ASSE.