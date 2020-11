ASSE : Pourquoi Boudebouz a déjà fait du bien aux Verts

Au placard depuis la finale de Coupe de France fin juillet, Ryad Boudebouz a rejoué lors du match amical remporté par l'ASSE face à Grenoble (3-2) vendredi dernier à L'Etrat. Un match où l'Algérien a fait du bien à son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Les pensionnaires de L2 ont mené deux fois au score, grâce à un doublé de leur attaquant Moussa Djitté, mais les Verts, qui avaient égalisé par Maxence Rivera en première mi-temps avant de prendre un second but, ont renversé les Isérois en seconde période, avec Boudebouz sur le terrain, grâce à des buts signés Kévin Monnet-Paquet et Tyrone Tormin, tous deux servis par Charles Abi.

Il a joué ailier droit et il a apporté plus de technique

Boudebouz est entré en jeu au poste d'ailier droit, tenu en première mi-temps par Zaydou Youssouf, passeur décisif sur le but de Rivera. Pour son retour après plus de trois mois d'absence, l'Algérien, tout sourire avant et après la rencontre, s'est contenté de jouer simple. Mais sa justesse technique a fait du bien. Contrairement à un premier acte où la maitrise avait été grenobloise, les Verts ont eu le ballon et ils se sont procurés beaucoup d'occasions, Abi ratant deux face à face avec le portier adverse, tout comme le jeune Baptiste Gabard. Suffisant pour que Claude Puel relance Boudebouz dès la prochaine journée de L1 à Brest, samedi soir ? Réponse dès cette fin de semaine...