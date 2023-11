ASSE : pourquoi le déplacement à Auxerre s'annonce compliqué

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le supporters de l'ASSE le savent : le déplacement à Auxerre, pour y affronter l'AJA, est synonyme de galères. Du moins de défaites en grand nombre et de très peu de succès. Et ça ne se limite pas au dernier double affrontement lors des barrages lorsque les joueurs de l'Yonne ont justement fait descendre les Verts en L2 au terme d'une séance de tirs au but.

Trois victoires seulement

Comme l'indique le site ASSE stats, le club du Forez s'est déjà déplacé dans son histoire à l'Abbé-Deschamps à 25 reprises. Résultat ? Trois succès seulement et 16 défaites pour 6 matches nuls. Les trois victoires ont eu lieu à des périodes bien distinctes puisqu'il faut remonter à 1980, 1988 et 2008. Depuis ce dernier succès, alors que les Auxerrois sont restés quelques saisons en L2, les Verts se sont déplacés à 5 reprises. Pour trois matches nuls et deux défaites.

Qu'en sera-t-il samedi ?

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life