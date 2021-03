ASSE : pourquoi le déplacement à Nîmes est toujours périlleux

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Ce ne sera pas une partie de plaisir. Trop d'enjeu, trop de peu même, pour que les joueurs de l'ASSE se rendent à Nîmes, dimanche prochain, le couper léger. Il y a, pour les hommes de Puel, un maintien à assurer face à des joueurs du Nîmes Olympique, autrement plus convaincants que les Stéphanois lors de leurs dernières sorties (victoire à Lille notamment).

De surcroît, et seuls les supporters les plus âgés le savent, le voyage du Forez à Nîmes est rarement couronné de succès. Les chiffres ? Désastreux. Ainsi, en 40 matches déjà disputés, que ce soit à Jean-Louis ou aux Costières, les Stéphanois d'hier et d'aujourd'hui ne se sont imposés qu'à 8 reprises ! Pour 17 matches nuls et 15 défaites, comme le rappelle le site ASSEstats. Pis, en quarante rencontres dans le Gard, les Verts n'ont marqué que 35 petits buts, pour 55 encaissés, et quatre cartons rouges reçus....

Plus rassurant, tout de même, la dernière défaite remonte à...1997. Et les Verts restent sur 3 matches nuls et une victoire aux Costières. A confirmer dimanche prochain si ils ne veulent pas donner des sueurs froides à leurs supporters jusqu'au terme du championnat.