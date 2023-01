ASSE : pourquoi les Verts vont mieux

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Une solidité défensive enfin retrouvée

« On prend moins de buts, c'est bien. C'est plus facile de gagner des matches quand tu sais rester solide défensivement » : Après la victoire contre Laval (1-0), Mathieu Cafaro avait mis en avant la solidité retrouvée de l'ASSE. Ce que les Verts ont confirmé à Niort (1-0). Ils n'ont pris qu'un but lors des trois derniers matches. Ce qui est très appréciable puisqu'ils ont toujours la plus mauvaise défense de L2 (31 buts encaissés en 19 matches), avec Laval.

Un gardien enfin performant

Avec Etienne Green et Matthieu Dreyer, l'ASSE a beaucoup pâti des contre performances de ses gardiens lors de la première partie de saison. Cela a incité le staff à faire l'effort sur un nouveau gardien titulaire cet hiver en allant cherchant Gautier Larsonneur à Valenciennes. Et les premiers pas de l'ancien brestois sont prometteurs puisqu'ils n'a pas encaissé le moindre but lors de ses deux premiers matches. Deux clean sheets pour débuter, avec quelques beaux arrêts à la clé comme celui face à Boutobba, à Niort (1-0), quelques instants avant le but victorieux de Charbonnier : l'impact de Larsonneur, meilleur gardien de L2 lors de la première partie de saison, a été immédiat.



Fini les errements tactiques, enfin de la stabilité

Défense à trois ou à quatre, Laurent Batlles avait beaucoup jonglé avec les systèmes avant la Coupe du monde. Mais depuis la reprise du championnat, l'ancien troyen a revu ses plans. Il a laissé sa défense à trois au placard. Exit Jimmy Giraudon, exit Yvann Maçon, Anas Namri, Lenny Pinor, fini les pistons. Et l'ASSE semble avoir gagné en cohérence, en maîtrise, avec des joueurs qui ne sont plus perdus sur le terrain...

Une équipe enfin plus équilibrée

Le passage à une défense à quatre permet à l'ASSE de jouer avec deux latéraux. A droite, l'apport de Dennis Appiah a été immédiat. A gauche, Léo Pétrot a réalisé de bons matches depuis la reprise et Niels Nkonkou vient d'arriver. Anthony Briançon et Saidou Sow sont en net regain de forme eux aussi et Batlles semble avoir enfin trouver sa charnière avec eux. Il a également trouvé un équilibre au milieu avec la présence d'Aimen Moueffek. Son équipe a gagné en solidité, elle est bien moins en danger à la perte du ballon qu'elle ne l'était avant la trêve internationale.

Deux buteurs plutôt qu'un

Aligné ensemble pour la première fois à Niort, le duo Krasso-Charbonnier manque logiquement d'automatismes. Mais la venue de Charbonnier permet à l'ASSE de ne plus s'appuyer sur un seul buteur mais sur deux. L'Ivoirien a été le 2e meilleur buteur et le meilleur passeur de la première partie de saison de L2, un championnat dans lequel l'ancien auxerrois enchaîne les buts depuis plus d'une décennie. Avec eux d'eux, l'ASSE dispose d'une force de frappe qui a très peu d'équivalents dans son championnat. Et qui va forcément créer de la crainte chez ses adversaires. Surtout que « Charbo » est entré dans l'équipe du bon pied, avec déjà 2 buts à son compteur.

Plus de combativité et d'envie

« On a eu du déchet en première mi-temps mais on a continué de jouer. On a rectifié pas mal de choses à la mi-temps et on a eu plus de situations. Notre persévérance a fini par payer, comme contre Caen et Laval. C'est bien. Il faut continuer sur cette lignée, c'est comme ça qu'on va avancer » : Gaëtan Charbonnier avait loué la persévérance de l'équipe après sa victoire à Niort. Une persévérance déjà démontrée lors des deux matches précédents. C'était également sur la fin que l'ASSE avait arraché un point contre Caen, et qu'elle s'était imposée contre Laval. Une ASSE qui a gagné en combativité ces dernières semaines, ce qui se ressent dans les duels, ou encore sur les coups de pied arrêtés défensifs. « Je pense qu'on repart sur de bonnes bases. Je sens tout le monde plus concerné », avait confié Anthony Briançon après le succès contre Laval.

Plus de confiance, plus de verticalité aussi

Les Verts avaient le trouillomètre à zéro il y a encore un mois. Le ballon leur brûlait les pieds, comme on l'avait encore déploré à Annecy (1-2). Mais les derniers résultats ont fait du bien dans les têtes. A Niort, on a pu voir une ASSE plus conquérante, qui a fini par s'imposer sur un but remarquablement construit. Avec une relance courte de Larsonneur pour Briançon, et une passe du capitaine stéphanois pour Moueffek, malgré la présence de quatre Chamois autour du milieu de terrain, qui traduit bien la confiance retrouvée des joueurs. Une action construite plein axe, qui a permis aussi de valider les progrès de l'équipe au niveau de sa verticalité. Un domaine dans lequel Moueffek apporte, en cassant des lignes, tout comme le duo Charbonnier-Krasso, qui permet d'étirer le jeu grâce à sa qualité athlétique, notamment dans le domaine aérien. C'est d'ailleurs sur un jeu plus direct, un long ballon aérien à destination de Krasso, que Charbonnier avait égalité contre Caen.