ASSE : pourquoi Perrin et Batlles seront virés avant Soucasse

Samedi, l'AS Saint-Etienne, 15e de Ligue 2, se déplace chez le leader caennais. Vu l'état de forme des deux équipes, une défaite stéphanoise ne serait pas surprenante. Ce serait la troisième en six journées. La zone de playoffs pourrait se retrouver à six longueurs, celle de l'accession directe à dix ! La situation de Laurent Batlles, dont les résultats depuis son arrivée il y a un an, deviendrait intenable. Celle du coordinateur sportif, Loïc Perrin, aussi.

"Le parachute doré a été refusé à Perrin"

Surtout que, comme l'a révélé Manu Lonjon, aucun des deux hommes ne possède de parachute doré pour le protéger, contrairement à leur président exécutif, Jean-François Soucasse. "Soucasse, s'il est viré, ça va te coûter cher, a déclaré Lonjon à Peuple Vert. Perrin n'a pas eu le parachute lui, il lui a été refusé. Laurent Batlles et Loic Perrin ne seraient plus au club sans leur passé de stéphanois et l'amour que les gens leur portent." Mais cet attachement des supporters ne résistera pas aux mauvais résultats et au besoin de chercher systématiquement des responsables..

