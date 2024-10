ASSE : premier coup dur pour Dall'Oglio avant le derby

Très remonté contre ses joueurs après la défaite à Angers (2-4) hier, Olivier Dall'Oglio a notamment ciblé ses remplaçants : "J'ai vu des choses qui m'ont déplu. Quand on rentre, même si c'est cinq minutes, il faut faire preuve de détermination. On peut être mécontents d'être remplaçants, mais c'est un sport d'équipe". Mathieu Cafaro, qui est entré à la 65e minute, peut se sentir visé. Mais s'il ne jouera pas contre Lyon dans quinze jours, ce ne sera pas une décision de son entraîneur !

Cafaro automatiquement suspendu

En effet, l'ancien Rémois a été averti à Raymond-Kopa seulement six minutes après son entrée en jeu. Et c'est déjà son troisième carton jaune en moins de dix journées, après Le Havre (0-2, 2e journée) et Brest (0-4, 3e j.). Il est donc automatiquement suspendu pour le prochain match. Une mauvaise nouvelle dont Olivier Dall'Oglio se serait bien passé en ces temps compliqués !

90e+4 : Malgré un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts s’inclinent à Angers.



⚫️ 4-2 💚 #SCOASSE pic.twitter.com/htJlSzOLF6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 26, 2024