ASSE : première bonne nouvelle avant Annecy

Complètement relancé dans la course à la montée après ses victoires convaincantes contre Troyes (5-0) et à Angers (3-0), l’ASSE a une vraie occasion de faire la passe de trois samedi prochain avec la réception à Geoffroy-Guichard du FC Annecy (19ème). Il faut dire que les Hauts-Savoyards sont réellement au fond du trou.

Annecy va très mal actuellement

Désormais à six points du SC Bastia, premier non relégable, les Rouges sont en chute libre depuis neuf matchs (sept défaites). Depuis le début d’année, Annecy affiche un très modeste bilan de 4 points pris en 6 matchs et doit composer avec une attaque totalement grippée qui n’a marqué qu’une seule fois dans le jeu à 11 contre 11 en 2024.

Si le FC Annecy a effectué un recrutement très offensif en janvier (3 attaquants, 1 milieu relayeur), la mayonnaise ne prend pas dans l’effectif d’un Laurent Guyot totalement déboussolé, qui n’a eu de cesse de changer de système et d’hommes pour tenter de trouver la bonne formule. C’est une équipe perdue qui tentera de se relancer dans le Chaudron.

