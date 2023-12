ASSE : première bonne nouvelle pour Dall’Oglio chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un nouvel entraîneur arrive à l’ASSE. Comme déjà évoqué ces deux derniers jours, il s’agira bien d’ Olivier Dall’Oglio, choisi par la direction stéphanoise pour succéder à Laurent Batlles, limogé mardi dernier. L’intéressé est attendu aujourd’hui pour signer un contrat de six mois, plus un an en option en cas de montée en Ligue 1 en fin de saison.

Guy et Dall'Oglio ont fait monter Dijon en 2016

« ODO » débarquera à L’Étrat en compagnie d’un adjoint, Grégory Péres. Selon L’Équipe, il retrouvera sur place Benjamin Guy, préparateur physique des Verts depuis le 1er décembre 2022 et avec lequel il a déjà travaillé pendant dix ans. Leur collaboration avait notamment été récompensée par la montée du Dijon FCO en L1, en 2016... De bon augure pour les Verts ?

