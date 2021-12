ASSE : problème avec Guion et Dupraz, un ancien du PSG relancé pour l’après Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Claude Puel aura tenu un peu plus de deux ans sur le banc de l’ASSE. Nommé manager général en octobre 2019, le Castrais n’a pas résisté à la dernière débâcle d’hier à domicile devant le Stade Rennais (0-5). Mis à pied par ses dirigeants, le coach des Verts va gentiment attendre qu’on lui montre la porte de sortie de manière officielle.

En attendant, se pose la question de son remplacement. En prenant en compte le côté procédurier de l’intéressé, et donc que son cas soit réglé juridiquement, il apparaît peu probable que le nouvel entraîneur débarque dès demain matin, jour de la reprise de l’entraînement à l’ASSE. Deux noms sont pourtant déjà sortis du chapeau : Pascal Dupraz (59 ans) et David Guion (54 ans). Les deux ont même le même souci : ils ont la même société d'agents, ce qui induit un conflit d'intérêts.

Gasset dans la short-list ?

« Si Jean-François Soucasse se défend d’avoir fait de son ancien entraîneur sa priorité, il a déjà reçu l’un de ses représentants, il y a trois mois, assure L’Équipe. Roland Romeyer avait aussi songé à Dupraz pour succéder à Jean-Louis Gasset, en 2019. Romeyer apprécie son côté franchouillard et son amour des Verts mais il lui préférerait l’ex-entraîneur de Reims et ancien de la maison. Tous deux présentent l’avantage d’être libres et l’inconvénient d’appartenir à la même société d’agents. »

Selon Foot Mercato, la piste menant à Gasset pourrait donc être relancée si aucune solution n’est trouvée. Pour rappel, l’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a déjà connu l'ASSE entre 2017 et 2019. Il est libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux en fin de saison dernière.

Parce que ce n'est plus acceptable. Parce que on en peut plus. Parce que demain ne pourra être pire qu'aujourd'hui.https://t.co/EkqTWo0FC1 — Benjamin Danet (@benjamindanet) December 5, 2021