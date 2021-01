ASSE – PSG (1-1) : Hamouma et Moulin décisifs... les notes des Verts

MOULIN (7)

Kean l'a trompé à bout portant, en glissant le ballon entre ses jambes. Mais il a sorti trois grosses parades : sur un face à face avec Kean (10e), sur une tête de Marquinhos (13e) et sur une frappe de Di Maria (76e). Son meilleur match depuis longtemps. De quoi lui redonner confiance.

DEBUCHY (5,5)

Le capitaine des Verts s'est fait bouger par Mbappé sur l'égalisation parisienne. Mais on n'a pas beaucoup vu le champion du monde. L'ancien Gunner s'est accroché. Il aurait même pu marquer sur une volée sans un bel arrêt de Navas (43e).

MOUKOUDI (6)

Il a buté sur Navas, de la tête (6e). Et défensivement, il a gagné la grande majorité de ses duels. De bons jaillissements, précieux de la tête. Il confirme et s'impose, match après match.

RETSOS (6)

Deux mois et demi que le Grec n'avait pas joué. Cela ne s'est pas ressenti. Intelligent dans son jeu, ses placements et ses relances, il a apporté sa sérénité. L'une des satisfactions de la soirée.

KOLODZIEJCZAK (5)

Avec le retour de Retsos, il s'est décalé à gauche, préféré à Trauco. En difficulté sur le plan technique en première mi-temps, il a mieux fini.

NORDIN (5), puis AOUCHICHE

Milieu droit dans le 4-4-2 reconduit par Puel, Nordin, l'homme en forme des Verts en décembre, s'est peu mis en évidence. Mais il a bien aidé Debuchy dans son couloir, coupant les trajectoires pour réduire l'influeence de Mbappé. Remplacé par AOUCHICHE.

GOURNA-DOUATH (7)

En l'absence du duo Neyou-Camara, on pouvait craindre pour l'équilibre de l'équipe au milieu. Mais du haut de ses 17 ans, le néo-pro a pris les affaires en main. D'entrée de jeu, on l'a senti appliqué, confiant. Il s'est efforcé de ressortir proprement les ballons et a bien canaliser son agressivité. Incontestablement, il a marqué des points.

YOUSSOUF (6), puis MOUEFFEK

Youssouf a été à l'origine de l'ouverture du score avec sa récupération de balle dans les pieds de Gueye. Une perte de balle dangereuse devant Di Maria (33e) mais il a fait son match, en déployant son volume. Remplacé par MOUEFFEK.



MONNET-PAQUET (5), puis BOUDEBOUZ

Milieu gauche, Monnet-Paquet a délivré un bon centre pour Debuchy (43e). Il s'est peu mis en évidence sur le plan offensif mais a bien travaillé, bloquant les montées de Dagba. Remplacé par BOUDEBOUZ, auteur d'une entrée contrastée.

HAMOUMA (7), puis ABI

Hamouma, auteur de son 4e but de la saison, a livré une très belle prestation. Toujours aussi à l'aise techniquement, remuant, il a mis en difficulté la défense parisienne à chacune de ses prises de balle. Et il n'a pas donné sa part aux chiens quand il a fallu défendre. Remplacé par ABI, bien moins tranchant.

BOUANGA (6), puis SISSOKO

Bouanga a bien servi Hamouma sur l'ouverture du score. Il a multiplié les appels, généreux dans l'effort, mais a manqué de justesse sur quelques situations, notamment des contres. Une tête sur la barre. Remplacé par SISSOKO.