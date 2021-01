ASSE - PSG (1-1) : la réaction de Claude Puel après le nul face à Paris

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade Bretois

Sept matches sans défaite. Tel est le dernier bilan de l'ASSE, qui, ce soir, a tenu le PSG en échec en arrachant le point du match nul (1-1). Claude Puel est venu donner son sentiment au terme de la rencontre.

"On est revenus à plus de consistance depuis plusieurs matches. On fait les efforts les uns pour les autres, on essaye de bien jouer au ballon. On finit ce soir avec un peu de frustration tout de même, c'était un bon match. On aurait pu concrétiser peut-être en début de seconde période. On a pas mal de situations. Mais bon, c'était tout de même un peu plus chaud en fin de match. Le PSG a des joueurs hors-norme, face à eux, il faut essayer de contrecarrer leurs plans. Leur pressing. Il ne faut pas faire que défendre et c'est pourquoi je regrette qu'on ait pas su, en première période, ressortir de bons ballons. On l'a plus fait au retour du vestiaire."