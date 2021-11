ASSE - PSG : Boudebouz rassure avant Brest et déplore le rouge de Kolodziejczak

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Il n’y a pas eu de miracle pour l’ASSE, qui s’est inclinée cet après-midi face au PSG malgré l’ouverture du score de Denis Bouanga. Face à un doublé de Marquinhos et un triplé de passes décisives de Lionel Messi, les Verts ont rendu les armes après l’exclusion de Timothée Kolodziejczak juste avant la mi-temps (44e).

Auteur d’un match solide dans l’entrejeu avant sa sortie en seconde période, pour des crampes, Ryad Boudebouz a rassuré avant le déplacement de mercredi à Brest (19h) mais regrette le rouge de son coéquipier stéphanois, coupable d'avoir fauché Kylian Mbappé alors que Mickaël Nadé semblait être le dernier défenseur.

« Il faut plus mais il y a ce coup du sort, a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo. On ne pense pas qu’il y ait rouge sur le terrain, on ne sait pas mais ce but nous fait du mal. Maintenant, on est dans la continuité, on essaye de créer du beau jeu. C’était un match bonus, mais le PSG ce n’est pas notre championnat. On se concentre sur Brest dans trois jours. Évoluer plus bas ? J’aime prendre des risques dans mon nouveau rôle, pour faire des décalages. En 10, si le coach fait appel à moi, je peux aussi répondre présent. »

Ce que fait Boudebouz face a Messi depuis le coup d'envoi c'est aussi fort que gênant. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) November 28, 2021