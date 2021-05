ASSE, PSG : entre Paris et Sainté, Aouchiche a fait le bon choix

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Sa saison ne restera pas dans les annales. A l'image, d'ailleurs, de celle de l'ASSE, engluée des mois durant dans le bas de tableau. On parle ici du milieu de terrain, Adil Aouchiche, arrivé dans le Forez avec l'étiquette de grand espoir et qui n'a pas vraiment convaincu les observateurs. Pas de quoi, pourtant, remettre en question la motivation du joueur, convaincu qu'il est d'avoir effectué le bon choix et de montrer un tout autre visage dans les prochains mois.

Propos accordés au Parisien et retranscrits par le site de supporters, poteauxcarrés. "J’aurais aimé faire mieux, avoir plus de statistiques. Je travaille beaucoup, on veut me faire progresser, le staff est derrière moi…J’ai l’impression d’avoir énormément progressé. J’ai trouvé ce que j’étais venu chercher. J’ai trouvé le club, l’équipe, le coach qu’il me fallait, qui avait un projet pour moi. Je suis là pour jouer et acquérir de l’expérience. J’espère que je vais en faire encore plus.

Il est bien sûr plus simple de percer à Saint-Etienne qu’au PSG qui joue la Ligue des champions, a de grosses exigences, un effectif de stars… Pour un jeune, s’imposer au PSG, ça demande du temps. Libre à chacun de le prendre ou pas. Moi, j’ai fait le choix de partir à Saint-Etienne parce que, tout en prenant mon temps, je pouvais avoir ce que je voulais plus vite(...)Quand le très beau projet de Saint-Étienne m’est tombé dessus, j’ai bien réfléchi. Et quand je me suis décidé, j’ai foncé tout droit, sans me poser de question. Je n’ai aucun regret d’avoir quitté Paris. J’ai beaucoup joué pour mon âge. Je suis dans un club qui, contrairement au PSG, ne traverse pas ses matchs dans un fauteuil. Ici, c’est un peu plus dur, chaque ballon est important, il faut savoir le garder, apprendre à être dur au contact, prendre du muscle…"