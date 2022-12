ASSE, PSG, Equipe de France : John Sivebaek mise sur les Bleus et encense Mbappé

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Dans un entretien accordé à But ! Saint-Etienne, John Sivebaek, l'ancien défenseur danois de l'ASE, a évoqué la Coupe du monde. Extrait..

But ! : John, la France a battu le Danemark samedi dernier au Qatar sur un doublé de Kylian Mbappé. Que pensez-vous de ce joueur ?

John SIVEBAEK : C'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il le montre avec Paris et avec la France. Il va très vite, il est adroit, il marque beaucoup de buts. J'espérais qu'il ne serait pas aussi bon que d'habitude face au Danemark et il a marqué deux buts sans faire un grand match ! Il a 23 ans mais il est déjà une des plus grandes stars mondiales.





La France est votre favori pour la Coupe du monde ?

Oui. Elle m'a fait bonne impression. Il manque des joueurs, notamment Pogba, Kanté et Benzema, mais l'équipe reste impressionnante. Après, il y a d'autres très bonnes équipes comme l'Espagne, le Brésil. Attention aux Allemands aussi et au Danemark, pourquoi pas ? Mais je vois bien le Brésil ou la France aller au bout.