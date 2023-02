ASSE : Hamouma s’est embrouillé avec Galtier

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les anecdotes fusent sur Christophe Galtier. À l’occasion de la sortie du livre « Christophe Galtier, les marches du succès », paru hier aux éditions Marabout, plusieurs proches de l’actuel entraîneur du PSG ont pris la parole pour dire qui il était vraiment. Romain Hamouma n’a ainsi pas eu la langue dans sa poche à l’heure de raconter ses relations avec son ancien coach à l’ASSE. Les deux hommes s’apprécient grandement mais ont déjà aussi eu quelques divergences de point de vue.

« Je garde en mémoire un match à Lille, en novembre 2014. On perd 1-0, j’obtiens un péno, que Max Gradel rate, et derrière je suis de nouveau remplacé. Je bougonne, ça ne lui plait pas, et en revenant dans le vestiaire, il hurle : ‘Tu ne me fais plus jamais ça !’ Je réponds : ‘Ouais, ouais, pas de souci.’ Sauf que le ton monte crescendo. Des bouteilles finissent par voler, certains doivent calmer Christophe, d’autres doivent me calmer, sa chemise s’arrache… Bref, la semaine d’après a été très tendue, sauf que le jeudi on doit jouer un match de Ligue Europa contre l’Inter donc Loïc Perrin m’appelle pour me demander d’aller voir le coach. Il insiste et je finis par aller toquer à son bureau, sauf qu’il me dit : ‘Non, pas maintenant.’ Finalement, le mardi on o une séance vidéo et il prend la parole en évoquant l’incident. Je décide donc de me lever, de le couper pour m’excuser devant tout le monde. Il s’excuse à son tour et tout est rentré dans l’ordre. On a simplement pété un câble dans un moment de tension et j’ai été titularisé contre l’Inter. »

Loin d’en vouloir à Galtier pour l’entièreté de son caractère, Hamouma loue même ses qualités de meneur d’hommes. « Je trouve que ce moment montre toute la passion que peut avoir Christophe, qui, une autre fois, a frappé dans une cafetière pleine de café chaud lors d’un match à Auxerre. C’est ce même Christophe qui peut faire le « Harlem Shake » avec ses joueurs, poursuit-il. C’est quelqu’un d’entier en fait, et c’est pour ça que ma seule déception est la fin de son mandat avec cette défaite 0-5 à domicile contre le PSG. On voulait lui offrir un match à la hauteur de tout ce qu’il a fait pour le club, mais on a échoué. L’important reste le tableau d’ensemble : avec lui, on a volé plus haut que ce que l’on aurait imaginé faire. Dans le foot, le plus dur est de créer une équipe. Christophe, lui, a su faire mieux que ça : il a construit une bande de potes, à qui il a su coller des frissons, qu’il a même parfois fait pleurer. Ça, c’est gravé à vie. »