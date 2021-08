ASSE, PSG : Khazri renvoie Mbappé à ses études

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Buteur sur pénalty lors du match nul concédé par l’AS Saint-Etienne face à Lorient (1-1) à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Wahbi Khazri a inscrit son 60e but en carrière en championnat, son 15e sur pénalty.

Comme révélé par le site officiel de la Ligue 1, l’attaquant des Verts est le détenteur de la plus longue série en cours de pénaltys convertis dans le championnat parmi les joueurs actuels : à savoir 11 consécutifs. Le joueur de 30 ans devance largement la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui est lui sur une série de six pénaltys convertis d’affilés. Arrivent ensuite Jimmy Briand (Girondins de Bordeaux), Thomas Mangani (Angers) et Wylan Cyrpien (FC Nantes), tous à cinq.

🔝 Une série impressionnante pour Wahbi Khazri (@ASSEofficiel) ! — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 11, 2021