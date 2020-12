ASSE, PSG : la différence (abyssale) de niveau des deux équipes en une statistique

Certains estiment que l'équipe manque de noms. De vrais attaquants ou encore d'un serial buteur capable de mettre les ballons au fond des filets. D'autres s'attarderont sans doute sur cette statistique récemment décortiquée par le quotidien Ouest-France et reprise par le site de supporters des Verts, poteaux carrés. Les joueurs de Claude Puel sont maladroits dans la terrain adverse, notamment à l'approche de la surface de réparation.

Pas vraiment un scoop pour les supporters qui regardent les matches. Mais, tout de même, un chiffre qui justifie à merveille le problème.

Après 17 journées, seuls Dijon et Lorient ont réussi moins de passes dans les 30 mètres adverses que Sainté comme le souligne Ouest-France. "Le classement des équipes ayant réussi le plus de passes dans les 30 mètres adverses sur 90 minutes révèle une tendance intéressante. Logiquement les équipes les mieux classées de notre championnat sont les équipes qui excellent dans ce domaine. Le Paris Saint-Germain domine ce classementavec 138 passes réussies dans les 30 derniers mètres adverses par match. Au contraire les équipes en difficulté de notre championnat sont celles qui réussissent le moins de passes près du but adverse. Saint-Étienne (60,4), Dijon (57,2) et Lorient (51,6) sont les équipes les moins performantes dans ce domaine."