L'Argentine et Lionel Messi sont tombés de haut hier face à l'Arabie Saoudite (2-1). Forte de ses 38 matches sans défaite, de sa victoire à la Copa América 2021 et en Finalissima 2022, l'Albiceleste pensait faire partie des favorites au sacre. Surtout que le septuple Ballon d'Or dispute son dernier Mondial et qu'il espère soulever le précieux trophée, ce qui en ferait l'égal de Diego Maradona. Las, la sélection dirigée par Hervé Renard a réalisé une super performance et est sortie vainqueur, plongeant l'Argentine dans le doute... et valant une salve de moqueries à l'AS Saint-Etienne !

Quel rapport entre les Verts et les Saoudiens ? La couleur du maillot ! Et le fait que les deux ont croisé la route de Messi ces derniers temps. Le compte Twitter Fédé de la Lose a ainsi écrit : "Ça fait bizarre de voir des Verts gagner un match". ODDSbible, lui, a posté une photo de Messi dépité avec ce commentaire : "Quand tu réalises que tu ne joues pas contre l'AS Saint-Étienne". Eh oui, il est effectivement plus difficile de briller dans une équipe moyenne que dans une formation dopée financièrement et dont le budget est dix fois supérieur à la concurrence !