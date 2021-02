ASSE, PSG - Mercato : Puel a laissé filer le Mbappé des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le PSG a connu un net coup d’arrêt hier au Parc des Princes. Opposés à l’AS Monaco du subtil Niko Kovac, les hommes de Mauricio Pochettino se sont pris les pieds dans le tapis (0-2) quelques jours seulement après leur démonstration en C1 à Barcelone (4-1).

Kylian Mbappé, héros du Camp Nou avec un triplé retentissant, n’a pas existé en retombant dans ses travers des dernières semaines. Sa vitesse ne l’a pas aidé, et c’est pourtant ce qui fait sa force habituelle. Tout comme Wesley Fofana, qui brille depuis qu’il a signé à Leicester en octobre après son départ de l’ASSE.

« Fofana va aussi vite qu’Mbappé »

« Le gamin s’est fait insulter quand il est parti de Saint-Etienne, tout le monde s’est dit : « Encore un qui est venu prendre du pognon trop tôt ». Mais il est extraordinaire ! Il va aussi vite qu’Mbappé, c’est déjà un grand joueur, explique Franck Leboeuf. Bon, il ne faudra pas lui dire sinon ça peut tourner dans la tête mais ça se voit. Si je suis Didier Deschamps, j’y réfléchis ! Il n’y a que Didier qui peut sentir si c’est le moment pour Fofana et on va lui faire confiance. Si Fofana arrive à atteindre la maturité de Kimpembé, on a deux extraterrestres, deux monstres en défense. » Dont un qui court très vite...