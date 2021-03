ASSE, PSG - Mercato : Rocheteau conseille Mbappé et se sert de Perrin pour taper sur les joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dominique Rocheteau ne semble pas faire partie des gens qui connaissent une retraite aigrie. L’ancien buteur de l’ASSE, qui fut également son directeur sportif, coule des jours paisibles en famille depuis qu’il a décidé de se retirer du devant de la scène en mai 2019. Cela ne l’empêche pas de suivre l’actualité des Verts en estimant que certains ont perdu quelques valeurs au fil du temps.

« On voit les joueurs embrasser l’écusson du club après un but, mais ils changent de clubs aussi vite quelques mois plus tard. Il n’y a plus cette notion de fidélité… Loïc Perrin a été un des derniers à défendre cette valeur, a-t-il affirmé dans Le Quotidien du Sport. Pourtant, il a été sollicité et il aurait pu partir pour gagner plus d’argent ailleurs, mais il est toujours resté fidèle, au prix de sacrifices financiers. C’est un exemple, mais c’est de plus en plus rare. Dans le foot en général, la valeur de solidarité se perd. A l’époque, c’est ce qui nous a permis d’avoir des résultats à Saint-Étienne. Aujourd’hui, c’est un peu chacun pour soi. »

« Mbappé a encore des choses à faire à Paris »

Autre sujet évoqué par « L’Ange Vert » : l’avenir de Kylian Mbappé, qu’il voit rester au PSG malgré les sollicitations de Liverpool ou du Real Madrid. « C’est un joueur programmé pour faire une grande carrière. Il a été façonné pour ça. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup, qui a reçu une bonne éducation, qui est intelligent, qui a tout pour réussir. Il s’est fixé des objectifs très hauts et il veut les atteindre. Et je souhaite qu’il puisse les atteindre avec le PSG, a-t-il poursuivi. Il partira peut-être un jour, mais il a encore des choses à faire à Paris, notamment remporter la Ligue des Champions. »