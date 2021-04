ASSE, PSG : Neymar a une taupe dans le vestiaire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L’avenir de Gabriel Silva est flou. Peu mis en avant par Claude Puel ces derniers temps, le latéral gauche de l’ASSE ne sait pas de quoi son avenir sera fait alors que son contrat expire en juin 2023 chez les Verts.

« On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait mais j'ai encore l'intention de rester longtemps en Europe, a-t-il glissé en début de semaine à Globoesporte. J'aimerais terminer ma carrière au Brésil mais ça ne dépend pas de moi. Il faut attendre de voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais rester la saison prochaine. »

« Quand on s'affronte, on échange nos maillots »

Au-delà de son cas personnel, Silva a évoqué le sujet Neymar. Les deux hommes échangent régulièrement. « Je n'ai pas Ney au téléphone mais quand on s'affronte on échange nos maillots, on parle un peu plus tard, a-t-il poursuivi. C'est une personne que j'admire beaucoup. Comme nous avons joué ensemble en équipe du Brésil U20, nous avons de très bonnes relations. Le PSG a une super équipe. »