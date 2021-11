ASSE - PSG : Neymar fait une première victime chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si Yvann Maçon a besoin de conseils pour surmonter la délicate épreuve qu'il traverse, il pourra toujours demander conseil au Marseillais Alvaro Gonzalez ! Pour s'être pris le bec avec l'attaquant du PSG il y a un an, et paraît-il avoir proféré des insultes racistes, l'Espagne avait vu un tsunami de haine se déverser sur lui (et ses proches) via les réseaux sociaux, son numéro de téléphone étant même jeté sur la place publique. Le Phocéen l'avait particulièrement mal vécu…

A priori, le Stéphanois est parti pour vivre la même chose. Tout cela parce que c'est à cause de son tacle qu'en retombant, Neymar s'est donné une grave entorse à une cheville. A peine quelques heures après ce malencontreux événement, l'ASSE a été obligée de publier un message sur Twitter dans lequel on peut lire : « C'est avec beaucoup d'amertume que l'ASSE déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux après cet ASSE-PSG. Yvann Maçon ou un autre, le harcèlement en ligne doit cesser ». Il faudrait peut-être le traduire en portugais parce que c'est surtout au pays que le Ney compte beaucoup de partisans enfiévrés…

🤚 C'est avec beaucoup d'amertume que l'#ASSE déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux après cet #ASSEPSG.



Yvann Maçon ou un autre, 𝗹𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗰𝗲̀𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿. pic.twitter.com/ulUhKGEo82 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 28, 2021