ASSE, PSG, OM, RC Lens, FC Nantes, OL : les joueurs tirent la sonnette d'alarme face à Mediapro

Le football français cherche toujours une porte de sortie à la situation dans laquelle l'a plongé Mediapro. Le groupe sino-espagnol, qui possède les droits TV de la Ligue 1, est incapable d'honorer ses traites, faute d'un nombre suffisant d'abonnés. En conséquence, la LFP a contracté des emprunts et cherche à revendre ses droits à Canal+ ou beIN. Forcément à la baisse, ce qui ne manque pas d'inquiéter les joueurs…

"Ça devient inquiétant pour les joueurs"

Le patron du syndicat des joueurs, Philippe Piat, s'est fait le relais de leurs angoisses sur RMC : "Quand on a eu des soucis lors de la dernière saison, il y avait déjà eu des inquiétudes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on avait des solutions qui étaient mises en place. D'abord un accord sur la baisse des salaires des joueurs. Puis par un prêt garanti par l'état (PGE) à la Ligue pour redistribuer aux clubs".

"Et il y avait eu aussi les déclarations un peu pompeuses de Mediapro, qui laissaient entendre que le groupe pouvait reprendre les droits si Canal+ et beIn Sports jetaient l'éponge. Cela avait rassuré ceux qui voulaient l'être. Aujourd'hui, la situation a empiré, ça devient inquiétant pour les joueurs, mais aussi le système, les clubs et ceux qui gravitent autour du football professionnel."