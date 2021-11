ASSE - PSG : Pierre Ménès a choisi son camp après la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il n’y a pas eu de miracle pour l’ASSE, qui s’est inclinée hier face au PSG malgré l’ouverture du score de Denis Bouanga (1-3). Face à un doublé de Marquinhos et un triplé de passes décisives de Lionel Messi, les Verts ont rendu les armes après l’exclusion de Timothée Kolodziejczak juste avant la mi-temps (44e).

Le défenseur de l'ASSE s’est rendu coupable d’une faute sur Kylian Mbappé, qui filait au but. Mais il n’était pas le dernier défenseur puisque Mickaël Nadé couvrait derrière lui. Ryad Boudebouz, l’intéressé et Claude Puel ont fait part de leur incompréhension au sujet de cette décision arbitrale, qui a changé le cours du match puisque le PSG a égalisé sur le coup-franc qui a suivi.

« Je pense que c’est surtout le fait de lever le pied sur le genou de l’attaquant français qui a pesé dans la décision de Monsieur Brisard, a tranché Pierre Ménès sur son blog. Évidemment, si l’on est stéphanois on peut trouver ça sévère mais si l’on est neutre, cela semble plus logique. »

