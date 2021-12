ASSE - PSG : Pierre Ménès allume encore les supporters stéphanois après l’épisode Neymar

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Supporters stéphanois, si vous ne portez pas Pierre Ménès dans votre cœur, la suite de cet article n'est pas pour vous. En effet, le journaliste se montre très critique à l'égard du public présent à Geoffroy-Guichard dimanche pour le match contre le PSG (1-3). Selon lui, il n'aurait pas dû siffler Neymar lors de sa sortie sur blessure. Et plutôt que de publier un communiqué pour défendre Yvann Maçon, attaqué sur les réseaux sociaux pour avoir été à l'origine de l'entorse du Brésilien, l'ASSE aurait mieux fait de condamner les nouveaux incidents survenus avec son public…

"Ça fout la gerbe. Parce que tu te dis que les mecs sont capables de siffler un joueur qui sort sur une civière, que ce soit Neymar ou pas. J’ai lu des trucs où ça disait "Oui, ça lui apprendra à simuler". Mais qu’est qu’il a simulé, abruti ? Sa cheville a fait un angle droit. C’est consternant et tellement symbolique de ce qu’il se passe dans le football français aujourd’hui. Et ce qui est encore plus insuportable, c’est le communiqué de l’AS Saint-Etienne qui s’offusque des menaces que reçoit Maçon sur les réseaux sociaux. On est tous d’accord que Maçon n’y est pour rien dans la blessure de Neymar et il est scandaleux de l’insulter. Mais avant de parler des réseaux sociaux, pourquoi l’ASSE ne parle pas des choses qui se passent dans son p… de stade avec les deux mecs qui sont rentrés sur le terrain pour faire des câlins aux joueurs ou de son public qui siffle un joueur qui sort sur blessure ? Ça, c’est insupportable !" Comme il dit, c'est à gerber…

Face à Pierrot : "Voir Neymar sortir sous les huées de Geoffroy-Guichard, ça fout la gerbe !"



Vous voulez savoir ce que je pense de la sortie de Neymar hier à Saint-Etienne ? Vous n'allez pas être déçu... À voir ci-dessous.https://t.co/a7gPqqIb4r — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 29, 2021