ASSE, PSG : Puel ne décolère pas contre l'expulsion

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

C'est le temps des regrets pour l'AS Saint-Etienne, qui a tenu la dragée haute au PSG (1-3) cet après-midi à Geoffroy-Guichard, encaissant les deux derniers buts dans les ultimes minutes. Un scénario d'autant plus frustrant que les Verts ont mené en première période, avant d'être réduits à dix et rejoints juste avant la pause. Pour Claude Puel comme de nombreux observateurs, le carton rouge reçu par Timothée Kolodzieczak pour une faute sur Kylian Mbappé alors qu'il n'était pas en position de dernier défenseur, a constitué le tournant de la partie.

« Il y a eu des choses intéressantes. On a mené au score. On a manqué de réalisme dans certaines situations. Et puis, il y a eu cette expulsion en fin de première mi-temps, que je trouve très sévère si ce n’est plus, parce qu’il y a encore Nadé qui peut être à la lutte avec le joueur. Kolodziejczak n’est donc pas le dernier défenseur. L’arbitre a supposé que Mbappé allait ensuite prendre Mbappé de vitesse. Bon… C’est vraiment dommage car ça gâche la fête, le match. A onze contre onze, on n’aurait peut-être pas concédé cette égalisation. Et on aurait alors vu du spectacle en deuxième mi-temps car on avait envie de jouer, de faire quelque chose. »