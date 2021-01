ASSE - PSG : Puel traîne un lourd passif avec le Chaudron

Les étoiles ne sont pas alignés, ce soir, pour l'AS Saint-Etienne qui accueille le Paris Saint-Germain. Il y a d'abord le fait qu'historiquement, le club forézien n'est pas à l'aise contre celui de la capitale. Une tendance qui s'est amplifiée depuis que le Qatar dope financièrement le PSG. Et puis il y a le fait que Paris a changé d'entraîneur, ce qui incitera l'équipe alignée ce soir, même si elle est amputée de nombreux titulaires, à vouloir briller. Sans compter que le douzième homme stéphanois, qui sait si bien faire la différence, sera contraint de regarder le match de chez lui. Et enfin, il y a les statistiques de Claude Puel et ses hommes en 2020…

Aucune victoire à huis clos à domicile en 2020

Le site Poteaux Carrés rappelle ainsi que pour une immense joie, la demi-finale de Coupe de France remportée face au Stade Rennais (2-1), Geoffroy-Guichard a abrité beaucoup de déceptions lors des douze mois écoulés : trois victoires seulement (Nîmes en janvier, Lorient en août, Strasbourg en septembre), cinq nuls et cinq défaites !

Autre mauvais signe : sept des treize matches de l'ASSE à Geoffroy-Guichard en Ligue 1 en 2020 se sont déroulés à huis clos et les Verts n'en ont remporté aucun. Et bien sûr, celui de ce soir se déroulera une nouvelle fois sans public… Une victoire stéphanoise face à l'ogre parisien constituerait donc un sacré exploit !