ASSE - PSG : stats, chiffres, tendance, pour tout savoir sur le duel Sainté-Paris

Le sentiment est connu. Si souvent partagé, et notamment par les supporters des Verts, depuis des lustres qu'il convient une fois encore de souligner à quel point le PSG fait figure de bête noire de l'ASSE. Pas seulement au Parc des Princes, mais également dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Ce soir, dans un stade vide et avec une température qui ne s'annonce guère printanière (-4 degrés), il s'agira de la 40e confrontation entre les deux clubs.

Résultat ? Déjà 15 victoires pour les Parisiens, 14 matches nuls et, seulement serait-on tenté de dire, 10 victoires pour les Stéphanois. Dernière en date ? Il y a douze ans, maintenant, lors de la saison 2008-2009 et un but splendide de Dabo en pleine lucarne de Landreau. Le PSG reste néanmoins, et lors de ses 5 derniers voyages, sur 4 victoires et 1 nul. Dont des cartons retentissants comme 5-0 (2017) ou 4-0, la saison dernière.

Le PSG dans le chaudron, ce sont enfin 48 buts marqués pour 39 encaissés. Le duel de ce soir devrait encore être marqué par deux ou trois buts, minimum, comme c'est la tendance depuis le tout premier match. C'était en 1971, alors que les Verts débutaient leur domination du football français. Le PSG était alors venu s'imposer sur le score de 1-0.