ASSE - PSG : Trauco sait comment stopper Messi et Neymar

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Claude Puel à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Miguel Trauco, qui a offert le week-end dernier la victoire à l'ASSE face à Troyes (1-0) d'un but sublime, a expliqué comment s’y prendre pour défendre sur Lionel Messi et Neymar, qu'il a affronté avec le Pérou lors des qualifications à la Coupe du monde 2022.

"Messi et Neymar sont des joueurs que tout le monde aimerait avoir dans son effectif, capables de faire la différence n’importe quand. Il faut avoir les yeux bien ouverts, d’autant qu’il y a aussi Mbappé et d’autres", a confié le latéral gauche des Verts devant la presse.

🎙 @mtrauco17 : "La mentalité du groupe est très bonne. Après deux victoires, on a forcément plus de confiance. J’espère que ça va continuer.

Au quotidien, on est joyeux entre nous. J’insiste d’ailleurs sur le fait que les jeunes contribuent grandement à cette bonne ambiance." pic.twitter.com/NTe2Az49l1