PSG, ASSE - Mercato : la carrière de Mbappé boostée par une légende des Verts ?

Kylian Mbappé a du feu dans les jambes, ce n’est pas l’OL qui dira le contraire. Auteur d’un doublé impressionnant dimanche devant les Gones (4-2), l’attaquant du PSG monte en puissance et en a profité pour atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits en Ligue 1.

À cette occasion, le champion du monde est ainsi devenu à 22 ans et 91 jours le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en championnat devant Hervé Revelli. Légende de l’ASSE, l’ancien avant-centre des Verts avait réussi ce petit exploit à 23 ans et 153 jours et il ne lui en veut pas du tout. Au contraire, il remercie son jeune successeur du PSG et lui prédit le meilleur à l’avenir !

Revelli remercie Mbappé...

« Je le remercie parce que, sans lui, personne ne l’aurait jamais su, et moi non plus. À mon époque, on n’était pas habitués à ce genre de statistiques, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Alors, encore une fois, merci Kylian de remettre ce truc à niveau. Il ne va pas s’arrêter là. Quand je le vois comme dimanche soir, je me régale. Mais comment fait-il pour aller aussi vite ? Nous, on allait vite, mais lui, il a cette double accélération incroyable, comme sur le ballon de but qu’il a offert (à Kean) au début du match. Quand j’ai vu Marcelo ramer, je me suis dit que ce devait être affreux pour les défenseurs… »

... et lui glisse un conseil crucial sur son positionnement

Au sujet de son avenir en terme de positionnement, et s'il veut marquer encore plus, Hervé Revelli a été clair : Mbappé ne doit surtout pas se fixer dans l’axe ! « Avant-centre, non, je ne crois pas : il lui faut de l’espace, a ajouté la légende de l’ASSE. L’avant-centre a toujours un gars sur le dos, il prend plus de coups, il reste dos au jeu, je ne pense pas que ce soit son job. Je le vois évoluer, et je pense que son meilleur poste est celui qu’il occupe en ce moment, à gauche. Je crois même qu’il marquerait moins s’il était dans l’axe… » S'il doit un jour signer au Real Madrid, Mbappé pourrait donc parfaitement évoluer aux côtés de Karim Benzema et/ou Erling Haaland.