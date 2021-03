ASSE : Puel a affûté sa meilleure arme avant le RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le FC Lorient n’a pas failli. Écrasés par le LOSC il y a huit jours au Moustoir, les Merlus se sont fait violence pour déjouer les plans de l’ASSE hier sur cette même pelouse (2-1). Les Verts menaient pourtant à la marque avant de se faire égaliser puis se faire dépassés.

« Lorient a renversé Saint-Etienne, qui avait ouvert le score sur une reprise de Moukoudi mais qui a ensuite refusé de jouer, a résumé Pierre Ménès avant de s’attarder sur le chef d’oeuvre du match. L’entrant Laurienté a d’abord égalisé d’un splendide coup-franc ‘à la CR7’ avant d’offrir la victoire aux Merlus d’une reprise du gauche au second poteau. Après son coup d’arrêt face à Lille, Lorient a repris le cours de sa remontada. »

L'ASSE marque très souvent sur phases arrêtés

Cette défaite de l’ASSE cofirme ses difficultés à se faire respecter à l’extérieur cette saison. Seul le Dijon FCO a ainsi perdu plus de matches loin de ses bases (18) que l’ASSE (17) en Ligue 1. La bonne nouvelle puisqu’il y en a tout de même une pour les Verts avant de recevoir le RC Lens mercredi (19h) : ils ont marqué 8 de ses 13 derniers buts sur coups de pied arrêtés (4 sur corner, 3 sur coup franc et un penalty). Les Sang et Or sont prévenus.