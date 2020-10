ASSE : Puel a cerné le mal n°1 qui ronge les Verts

But : Claude, quelle analyse faites-vous de cette 4e défaite consécutive ?

Claude PUEL : Sur le premier but, le coup franc passe au milieu du mur. C'est difficilement acceptable et ça permet aux Messins d'être en confiance. Nous, on est fragilisés dès l'entame alors qu'on sortait de plusieurs défaites. C'était important de bien commencer le match. Ensuite, on a eu beaucoup de mal à mettre de l'intensité, de la qualité. On a été sur le reculoir, on n'a pas tenté. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions mais ça n'est pas satisfaisant. On n'a pas assez mis les Messins en difficulté.

Cette série n'est-elle pas inquiétante ?

C'est une grande déception. En ce moment, l'équipe est fragilisée. Il y a des déboires, des scénarios de matchs. Il va falloir se repencher sur tout ça, se repositionner et retrouver des vertus pour qu'on soit plus acteurs, comme c'était le cas en début de saison.

De quelles « déboires » parlez-vous ?

C'est difficile en ce moment avec tous les joueurs majeurs qui nous manquent. En plus on concède des buts rapidement, ou des buts bêtes à l'image du deuxième but de Metz qui ressemble beaucoup au deuxième but contre Nice. On est pénalisés par des blessures et des suspensions. Notre défense n'est plus du tout la même. On perd encore Retsos sur blessure... C'est un concours de circonstances. Mais il va falloir montrer plus de caractère. Il faut faire beaucoup plus et c'est valable pour tout le monde, y compris ceux qui sont plus âgés.

L'équipe n'est-elle pas gagnée par le doute ?

On doute quand on perd des points, des places. On était conquérants avec beaucoup de fraicheur mentale lors de nos premiers matches mais on a été très frustrés après le match de Nantes et derrière on a perdu le fil. On perd des joueurs, des joueurs majeurs qui faisaient un excellent début de saison mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Il faut retrouver les ressources en interne et faire beaucoup mieux, relever notre niveau de jeu. C'est à nous de redresser tout ça, de redresser la tête. Il n'y a pas de fatalité. Il faut regarder devant et avoir le répondant nécessaire lors du prochain match.