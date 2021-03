ASSE : Puel a de gros indices devant lui avant Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’AS Monaco connaît un coup de mou. Machine à marquer depuis l’arrivée de Niko Kovac sur le banc, le club de la Principauté est resté muet lors de ses deux derniers matches de Ligue 1 après avoir marqué au moins 2 buts lors de chacun de ses 11 précédents. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se sont ainsi inclinés à la Meinau face au Strasbourg (0-1) avant d’être tenus en échec dimanche à Louis II contre le LOSC (0-0).

Claude Puel sait déjà à quoi s’attendre chez ses adversaires en terme d’état d’esprit. « J’ai plus de regrets par rapport à notre défaite à Strasbourg, estime Benjamin Lecomte dans L’Équipe. Contre Paris, on a été très bons, on l’a remporté (2-0, le 21 février). Dimanche, on a été très bons, on a fait un match nul. Contre des équipes de niveau inférieur, il faudra garder ce rythme et cette structure. »

L'AS Monaco est une équipe schizophrène à l'extérieur

À l’extérieur, l’AS Monaco reste une équipe schizophrène puisqu’elle n'a jamais partagé les points hors de ses bases ! Hors de la Principauté, l'équipe drivée par Niko Kovac a gagné 8 fois (à Metz, Nice, Dijon, Lorient, Montpellier, Nantes, Nîmes et Paris) mais concédé 6 défaites (à Rennes, Brest, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg). L’ASSE est prévenue : la passe de sept ne tient qu’aux Verts.