ASSE : Puel a déjà localisé le talon d’Achille du RC Strasbourg

L’ASSE accueille le RC Strasbourg samedi pour le compte de la 3e journée de L1 (21h). Plus que jamais, le RC Strasbourg semble à la portée des Verts, qui restent sur un probant succès devant le FC Lorient (2-0).

Du côté du club alsacien, il compte deux revers en autant de matches de L1 cette saison et reste même sur quatre défaites de rang, la dernière en amical contre Stuttgart ce samedi (2-4). Thierry Laurey est encore revenu sur ce début de saison très mitigé et reconnaît quelques carences dans son équipe. Notamment l’efficacité.

Le RC Strasbourg manque d’efficacité dans les deux surfaces

« On était venu pour redonner du temps de jeu à des gens qui en avaient grandement besoin, pour préparer avec une arrière-pensée le match de Saint-Etienne et éventuellement pour l'emporter. Malheureusement, il faut être efficace en football. Quand on ne convertit pas les occasions qu'on se crée, on perd un match. En une mi-temps, on s'est créé plus d'occasions qu'en deux matches de championnat. La qualité de jeu revient, les automatismes reviennent. En première mi-temps on a retrouvé de l'allant, de la synchronisation dans les déplacements. Il nous a manqué l'efficacité, c'est la prochaine étape à franchir pour prendre des points en championnat. On doit gommer nos errements défensifs, et ça ne concerne pas que les défenseurs et le gardien. L'aspect défensif concerne tout le monde. On va reprendre l'entraînement lundi après-midi avec un focus sur Saint-Etienne pour bien préparer cette rencontre. »