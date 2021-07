ASSE : Puel a déjà pris 3 décisions fortes dans son onze pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Claude Puel connaît trop bien le football pour savoir que le mercato serait difficile à l’ASSE. Les dirigeants ne lui ont d’ailleurs jamais menti : les finances serrées du club ligérien ne lui permettront pas de recruter à l’envi cet été encore. Pour compenser, l’esprit du Castrais est déjà tourné vers l’ossature de son effectif pour l’exercice 2021-2022 avec les forces vives en présence. À ce titre, il a déjà pris la décision de confier le brassard à son homme fort de la saison écoulée : Mahdi Camara. Ce n’est pas une surprise, juste une confirmation.

« Il y a plusieurs capitaines mais il a un côté leader naturel et il dégage beaucoup de valeur, estime l’entraîneur de l’ASSE dans L’Équipe. C’est un exemple. La jeunesse ne veut pas dire manque de maturité. » Pour border le jeune milieu des Verts, et sauf opportunité du mercato, le quotidien sportif affirme que Puel comptera encore sur des grognards comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco, qui « devraient s’en aller en fin de contrat » en juin 2022.

Aux côtés de Romain Hamouma, Khazri devrait d’ailleurs occuper un rôle prépondérant dans le 4-4-2 (à plat) que Puel compte installer à l’ASSE. « Il a eu deux fois le Covid, rappelle Puel, mais il a retrouvé un niveau physique et de jeu intéressants. » Si le mercato des Verts tarde donc à démarrer, les bases tactiques, elles, sont déjà bel et bien posées.

