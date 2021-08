ASSE : Puel a deux gros casse-têtes avant Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Même si on avait gagné nos derniers matches, il y aurait des interrogations. Il y aura encore des absences, il faut trouver des équilibres. Mais on doit garder tout le monde sur le qui-vive. On a tous hâte d'y être ! » : Claude Puel se voulait positif samedi malgré la défaite de l'ASSE à Francfort (1-2) et la petite prestation de son équipe, déjà battue lors de ses deux matches précédents contre Marseille (1-2) et Clermont (1-3).

Mais avant de débuter la saison contre Lorient dimanche, deux postes semblent poser problème au manager stéphanois. En défense, Gabriel Silva a déçu à gauche, où Miguel Trauco vient tout juste de revenir de vacances. Buteur à Francfort et plutôt convaincant sur le côté face à Marseille, Timothée Kolodziejczak pourrait être une option, ce qui impliquerait la titularisation du jeune Mickaël Nadé en défense centrale aux côtés d'Harold Moukoudi, face aux Merlus.

Et au milieu, défaillant lors des derniers matches, Puel va aussi devoir trouver la bonne formule, en l'absence d'Yvan Neyou, suspendu contre Lorient. Si Mahdi Camara a été égal à lui-même lors des derniers matches de préparation, Zaydou Youssouf et Adil Aouchiche n'ont pas été très convaincants, alors que Lucas Gourna se remet doucement du Covid...