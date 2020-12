ASSE : Puel a fait acter l'arrivée d'un renfort très musclé pour redresser les Verts

Claude Puel a identifié un mal qui plombe l’ASSE cette saison : le manque de tranchant dans le domaine offensif. Ceux-ci ont encore une fois été criants à Dijon dimanche lors de la 13e journée de L1 (0-0).

« On a énormément de possibilités, des occasions franches. Il faut tuer le match, offrir plus de qualité dans la dernière passe, on manque de technique dans le dernier geste. Les centres doivent être mieux repris, on doit provoquer, attaquer les ballons et non pas les attendre, couper les trajectoires, a-t-il soufflé en conférence de presse. On manque de perception et de ressenti dans la surface. Romain Hamouma, il sent les coups, parvient à se mettre dans le dos de ses défenseurs mais quand il est excentré, il faut que quelqu’un puisse prendre le relais dans l’axe. La solution jaillira du groupe, c’est une question de temps. »

L'ASSE en quête d'un préparateur physique

En attendant de trouver le remède à ces défaillances, l’ASSE pourrait combler les carences en matière purement physique. Sans doute alerté par les conséquences de la crise sanitaire et l’absence de préparation poussée cet été, le club ligérien s’est mis en quête d’un préparateur physique. L’offre a été récemment publiée sur le réseau Lindekin. Épaisse de deux pages, celle-ci précise notamment que l’intéressé(e) aura pour mission d’« accompagner le manager général et le responsable de la préparation physique dans l’entraînement des qualités physiques des footballeurs du groupe professionnel. » Ce renfort sera nécessairement musclé puisque le profil recherché devra justifier d’un « brevet d’État Athlétisme et celui, facultativement, de musculation. » Puel trouvera donc à qui parler en matière de footing.