ASSE : Puel a fait ses choix, certains Verts vont jouer gros à Sochaux

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

A Sochaux, ce soir (18h45), Claude Puel va aligner une équipe sensiblement différente de celle qui a battu Metz (1-0) lors de la dernière journée de championnat. En effet, le coach de l'ASSE sera privé de plusieurs joueurs. Jessy Moulin a été laissé au repos car il souffre des adducteurs, de même qu'Yvan Neyou. Romain Hamouma, lui, est out pour cinq à six semaines(cuisse), alors que Denis Bouanga et Lucas Gourna sont suspendus. Quant à Mathieu Debuchy, il n'en pas encore remis de son choc avec Charles Abi contre Nantes (1-1).

Boudebouz va retrouver Bonal

Ces absences vont permettre à certains joueurs en manque de temps de jeu de se montrer. Ce sera le cas pour Stefan Bajic, le jeune portier, vainqueur de la Coupe Gambardella il y a deux ans. Annoncé très prometteur, l'international U20 n'a disputé jusque-là qu'un seul match en pros, il y a un peu plus d'un an, contre Metz (0-1), en L1. En défense, où Pape Cissé est déjà devenu incontournable, Saidou Sow devrait reprendre du service, tout comme Aimen Moueffek et Zaydou Youssouf au milieu. Mais c'est surtout Ryad Boudebouz qui sera attendu, pour son grand retour à Sochaux, le club où il s'était révélé. En attaque, Anthony Modeste devrait souffler et être remplacé par Abi, qui reste sur une mi-temps catastrophique contre Nantes.

C'est aussi le cas d'Adil Aouchiche, de retour dans le groupe après avoir été écarté contre Metz. Enfin, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri, tous deux décevants ces derniers temps, sont en balance pour épauler Abi. La rencontre s'annonce pour eux aussi comme un rendez-vous important s'ils veulent retrouver un peu plus de crédit à Sochaux, où Kévin Monnet-Paquet (sans doute capitaine) et Miguel Trauco devraient évoluer en pistons si Puel reconduit son 3-5-2.