ASSE : Puel a ramené un point et une grosse satisfaction de Dijon...

L'ASSE avait mis un terme à sa série de défaites en accrochant Lille (1-1). A Dijon, elle a enchaîné un deuxième match nul au terme d'un vrai match du bas du tableau, à la qualité technique parfois affligeante, en témoignent les nombreux centres ratées, les tirs non cadrés etc...

Un seul but encaissé en deux matches pour les Verts

Mais le gros motif de satisfaction pour Claude Puel, c'est la solidité retrouvée de son équipe. Critiqué ces dernières semaines, Jessy Moulin avait fait le dos rond. Et en Bourgogne, il a réalisé son premier clean sheet depuis la victoire à Marseille (2-0) le 17 septembre dernier. Consolidée par les retours de Mathieu Debuchy et Miguel Trauco dans les couloirs, l'ASSE n'a pris qu'un but sur ces deux derniers matches. C'est appréciable. Mais pas sûr qu'elle retrouve de sitôt un adversaire aussi limité offensivement que Dijon, la lanterne rouge de L1, à l'heure où Angers s'apprête à débarquer dans le Chaudron ce vendredi.