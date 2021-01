ASSE : Puel a ramené une bonne nouvelle de Reims

Buteur à son entrée en jeu à Reims (1-3), Charles Abi a enfin ouvert son compteur en L1, au bout de sa 26e apparition parmi l'élite. « C'est bien qu'il marque, avec plein de sang-froid de surcroît, a commenté Claude Puel. Il est en train de progresser. Il a fait une bonne entrée, il a su garder le ballon, être présent. Il a amené de la densité physique. Il doit continuer comme ça. C'est un profil intéressant. A lui de continuer son évolution tranquillement. »

Abi : « C'est sûr que ça va me faire du bien »

Sur le site du club forézien, Abi s'est aussi réjouit d'avoir enfin vaincu le signe indien. « Ce n'est pas ce qui va mieux me faire dormir car le plus important, c'est le collectif. Mais c'est sûr que ça va me faire du bien. J'y suis allé à l'instinct, c'est rentré, tant mieux. »